Санкт-Петербург, 12 июля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Петербургский кинотеатр на крыше ROOF CINEMA начинает показы лучших короткометражных фильмов со всего мира. В течение двух дней 12 и 13 июля в кинозале под открытым небом зрителям будут представлены программы — «Oscar shorts-2016» и «Best shorts ever».

Пресс-служба ROOF CINEMA Просмотр фильмов

«Различные интересные подборки мы показываем зрителям каждый год, в частности сегодня мы демонстрируем знаменитые «Oscar shorts-2016» — короткометражные фильмы-претенденты на кинопремию «Оскар». Фактически, это лучший короткий метр за этот год. А «Best shorts ever» — это лучшие короткометражки самых престижных кинофестивалей. Программу составляла компания-прокатчик Utopia Pictures. Формат короткого метра нам очень близок. Поэтому мы стараемся выбирать лучшие из лучших и регулярно радовать наших зрителей», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM организатор показов Елена Макарова.

Пресс-служба ROOF CINEMA «Oscar shorts-2016»

За плечами пяти фильмов, вошедших в «Oscar Shorts» — победы в сотнях локальных и международных фестивалей. Каждый фильм подборки прошел долгий путь международной селекции: от локального жюри в странах до одобрения шестью тысячами киноакадемиков.

Напомним, в номинации «Лучший игровой короткометражный фильм» на премию «Оскар"-2016 претендовали:

«Аве Мария» — Бейзил Халил и Эрик Дюпон;

«День первый» — Генри Хьюз;

«Всё будет хорошо» — Патрик Воллрат;

«Друг» — Джеми Донахью;

«Заика» — Бенджамин Клири и Серена Армитаж.

Награды в итоге была удостоена английская лента «Заика» — история юноши Мэтью, страдающего заиканием и оттого ведущего предельно замкнутый образ жизни. Его общение с противоположным полом ограничивается онлайн-чатами, но однажды девушка из Сети сообщает ему о приезде в Лондон, и отступать становится некуда…

Альманах короткого метра «Oscar Shorts» демонстрировался в кинотеатрах России в феврале 2016 года.

Программа «Best shorts ever» представляет собой подборку фильмов, признанных в минувшем году престижными международными кинофестивалями — Каннским, Sundance, TIFF и многими другими. В показ войдут восемь короткометражек, каждая из которых по праву заслужила звание The Best.

Пресс-служба ROOF CINEMA «Best shorts ever»

Вниманию зрителей будут представлены в частности:

французский анимационный апокалиптический боевик «Логорама»;

комическая зарисовка для любителей творчества поэта Чарльза Буковск — нидерландский фильм «Буковски»;

анимационная социальная сатира «Секс и налоги» производства Швеции и Германии;

словацкая чёрно-белая драма «Футболка», и другие.

Кинозал под открытым небом ROOF CINEMA впервые открылся на площадке летней веранды клуба MOD на набережной канала Грибоедова в 2011 году и с тех пор привлекает любителей кино нестандартным форматом. По словам организаторов, в кинотеатр на крыше зрители идут за приятной атмосферой, когда помимо самого фильма, есть ещё тёплые пледы, напитки и звёздное небо над головой.