Тверь, 12 июля, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Ирина Блохина покидает пост секретаря Тверского регионального отделения «Единой России» за два месяца до выборов в Госдуму и в Законодательное Собрание региона. О своем решении сложить полномочия она заявила на заседании политсовета реготделения 12 июля.

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Блохина сообщила, что не намерена участвовать в выборах, а также добавила, что в ближайшее время намерена сменить работу и ей предстоит много командировок, сообщило ТИА.

В то же время лидер думской фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев заявил о готовности возглавить отделение партии в Тверской области.

Таким образом, единороссы решили сменить лидера областного отделения партии в разгар избирательной кампании в Госдуму и Заксобрание региона и за два месяца до выборов.

Как сообщает ИА REGNUM, Ирина Блохина возглавляла реготделение партии с 2011 года, в действующем составе Заксобрания региона она занимает пост вице-спикера. По данным местных СМИ, именно Блохина должна была войти в список «Единой России» на выборы в Заксобрание нового созыва, однако, судя по всему, теперь ей будут искать замену.