Ярославль, 12 июля, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы от «Единой России» поддерживают выдвижение нового уполномоченного по правам ребенка Михаила Крупина в Госдуму РФ, спустя две недели после избрания на пост детского омбудсмена Яроблдумой.

Михаил Крупин

Новый поворот в карьере бывшего депутата регионального заксобрания, бывшего зампреда правительства региона избравших его людей не смутил. Депутат Виктор Тамаров считает, что у Крупина есть хорошая возможность совместить процедуру вхождения в работу детского защитника с избирательной кампанией.

«Я Михаила Львовича люблю всей душой, поэтому поддерживаю любое его начинание. Если вы посмотрите на кандидатов, которые там вышли, то это округ с очень низкой конкуренцией. Было бы грех этой ситуацией не воспользоваться. Поэтому он как профессиональный менеджер оценил правильно соотношение инвестиций и возможного эффекта. Я считаю, если оценивать рационально, то решение абсолютно правильное.

Как омбудсмену ему все равно сейчас придется объезжать все районы, знакомиться с профильными замами глав, с подразделениями по защите детей. Ему так и так объезжать область, в любом случае это дает положительный эффект. Входя в должность омбудсмена, он проедет область и хорошо погрузится в ситуацию, с одной стороны. А с другой, так как Михаил Львович ничего наполовину делать не умеет в принципе, и если он выдвинулся, то будет впахивать по полной, и даже если он в этих выборах не победит, то ситуацию он будет знать досконально, и контакт у него будет абсолютный.

Закон о выборах у нас четко определяет, что есть использование административного ресурса, а что нет и это основной критерий для снятия кандидата. Соперники будут следить, но Крупин грамотный человек и этого не допустит. Т. е. факт нахождения на должности детского омбудсмена сам по себе не является использованием административного ресурса», — высказал корреспонденту ИА REGNUM свое мнение депутат Ярославской областной думы (фракция «Единая Россия») Виктор Тамаров.

Несколько лет назад, до перехода в Правительство региона, Михаил Крупин избирался в депутаты областной думы от Ростовского района. Вместе с ним по одномандатному округу был избран от «Единой России» депутат Антон Капралов. Он тоже считает смену амлуа только что избранного омбудсмена вполне нормальной.

«Его выдвижение я оцениваю положительно. На Ростовский округ не заявилось серьезных кандидатов, которые бы представили интересы, в том числе моего родного Ростова. У Крупина сильные позиции в регионе, его поддерживают промышленники, сельхозпроизводители, в том числе и депутаты областной думы. Но и в Москве позиции у него довольно серьезные.

Все мы знаем ситуацию, что «Единая Россия» не выдвинула своего кандидата в этот округ. Если бы Крупин не принял бы решение выдвигаться, то, я думаю, никаких изменений в Ярославской области с точки зрения поддержки федеральных программ, поддержки со стороны федерального бюджета мы бы не увидели.

Я к депутату Грешневикову отношусь неплохо, но он депутат Госдумы уже больше лет, чем мне! И никакой помощи от него я не увидел, даже на наших заседаниях он был всего пару раз. С ним ничего не изменится.

Зная Михаила Львовича, могу сказать, он просто так ничего не делает, а раз он выдвигает свою кандидатуру, то он идет только на победу.

На мой взгляд, все будет у него хорошо, он умеет работать и всегда останется в работе», — рассказал депутат Ярославской областной думы (фракция «Единая Россия») Антон Капралов.

На должность детского омбутсмена Крупина рекомендовал думский комитет по социальной, демографической политике и здравоохранению. В полной мере выяснить мнение председателя комитета, депутата от «Единой России» из Рыбинска Ларисы Ушаковой, к сожалению, не удалось. По телефону она сообщила, что находится за границей и о выдвижении Крупина ничего не знает.