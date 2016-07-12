Вологда, 12 июля, 2016, 13:09 — ИА Регнум. На сегодняшний день уровень газификации Вологодской области остается на довольно низком уровне. По итогам 2015 года уровень газификации региона составил 62%. К 2020 году ожидается его увеличение до 72%. Общий объем финансирования газификации в этом году может присвоить 400 миллионов рублей.

Pavel Starikov Газовая развязка

«В 2016 году мы говорим о масштабной газификации домовладений отдаленных населенных пунктов и частного сектора в Вологде и Череповце. Работы ведутся за счет применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке природного газа от крупных потребителей топлива газовикам. Правительство области в свою очередь аккумулирует заявки от муниципальных образований, расставляет приоритеты по проведению необходимых работ и согласовывает их с газовиками. Нам необходимо наверстать объемы выполнения работ за два года. Из-за реорганизации своих предприятий газовики не успели выполнить весь намеченный объем работ в 2015 году», — прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель губернатора Вологодской области Андрей Луценко.

В рамках выполнения обязательств прошлых лет в настоящее время газ уже пущен в 24 из 28 населенных пунктов, в которых завершены работы: в Усть-Кубинском, Великоустюгском, Шекснинском, Вологодском, Бабаевском, Череповецком, Чагодощенском районах, Вологде и Череповце. Продолжаются работы Вологде, Чагоде, Вологодском и Череповецком районах. В июле специалисты развернут строительство в Сизьме, сообщили в «Газпром межрегионгаз Вологда».

Кроме того, ведутся проектно-изыскательские работы по 15 объектам на территории Верховажского, Междуреченского, Сокольского, Тарногского, Череповецкого, Шекснинского районов, Вологды и Череповца. Там строительство может начаться в конце 2016 или начале 2017 года. В этом году, по данным газовиков, будет введено в строй порядка 120 километров распределительных газопроводов.

Отметим, что на сегодняшний день газ есть у потребителей далеко не всех муниципалитетов Вологодчины. Так, в рамках соглашения регионального Правительства и ПАО «Газпром» только начинается реализация проектов по газификации Кирилловского, Белозерского, Вашкинского, Вытегорского, Устюженского и Харовского районов. В этих муниципалитетах газ должен появиться в 2017—2020 годах.