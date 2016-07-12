Санкт-Петербург, 12 июля, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Полузащитник «Зенита» и сборной Бельгии Аксель Витсель подпишет контракт с итальянским футбольным клубом «Наполи», сообщает портал Football Italia.

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По информации портала, 27-летний спортсмен будет получать €3,2 млн в год и его контракт будет четырехлетним.

Также сообщается, что «Наполи» выплатит «Зениту» €22 млн за трансфер игрока и еще €3 млн в виде бонуса.

Стоит отметить, что пресс-служба петербургского клуба не подтверждает эту информацию.

Бельгийский полузащитник перешел в «Зенит» в 2012 году из португальской «Бенфики». В составе петербургской команды футболист выиграл чемпионат и Суперкубок России. В минувшем сезоне он выступал за «Зенит» в 41 матче различных турниров, в ходе которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач.