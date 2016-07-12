Москва, 12 июля, 2016, 13:07 — ИА Регнум. В Подмосковье в коттедже, где проживает криминальный авторитет Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой, оперативными работниками МВД и ФСБ проведён обыск: изъято оружие и иностранная валюта. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передают «Вести».

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"В ходе обыска были обнаружены и изъяты два пистолета Макарова, граната Ф-1, а также крупная сумма денег в иностранной валюте», — сказал источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шакро Молодой был задержан накануне, 11 июля. Причина задержания — вымогательство крупной суммы у предпринимательницы из Москвы Жанны Ким, владеющей рестораном Elements. По версии следствия, возле заведения на улице Рочдельской в Москве 14 декабря 2015 года была устроена перестрелка, организованная для получения денег с Ким: с неё требовали крупную сумму и угрожали физической расправой.