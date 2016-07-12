Волгоград, 12 июля, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Трассу М-21 Волгоград — Каменск-Шахтинский очищают от «эха войны». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ Упрдор «Азов» 12 июля, на днях при разминировании участка федеральной дороги, на котором в текущем году начинаются активные работы по реконструкции, была обнаружена стрелковая ячейка — небольшое укрепление, из которого вели огонь бойцы. В ней найдено 395 патронов и части пулемета.

Hans Старая граната

«Останков участников Сталинградских сражений пока не обнаружено», — уточнил начальник инженерного центра «Риц», который ведет работы по разминированию участка, Владимир Богачев.

По его словам, в основном среди находок — патроны, мины, снаряды разного калибра. Всего с момента начала работ найдено 53 боеприпаса, специалистами обследовано 62 гектара местности. Все находки проверены и обезврежены.

К активной стадии реконструкции участка федеральной автодороги М-21 Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной (км 11 — км 24) ФКУ Упрдор «Азов» приступит, как только полностью будут завершены работы по разминированию.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала текущего года саперами Южного военного округа было обезврежено более 7 тыс. взрывоопасных предметов, найденных местными жителями либо поисковыми отрядами в местах ожесточенных боев. Среди них — противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты, артиллерийские снаряды, минометные мины. Так, на днях в Волгограде в песчаном карьере путем взрыва обезвредили авиабомбу ФАБ-250, найденную в ходе строительства Разгуляевского коллектора в Краснооктябрьском районе 7 июля.

Добавим, что чаще всего заявки на разминирование взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны поступают из Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края, а также Республики Крым.