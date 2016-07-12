Воронеж, 12 июля, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Проверки состояния автобусов, задействованных в обслуживании пассажирских маршрутов, вновь пройдут в Воронеже. Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Гордеев на еженедельном совещании в правительстве региона 11 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы области.

filefastovik.com Маршрутный автобус

Ранее прокуратура Воронежа провела проверки состояния общественного транспорта. Выяснилось, что ООО «Воронежская городская транспортная компания» и «ТК Автотранс», выпускала на маршруты автобусы без очередного освидетельствования газобаллонного оборудования автобусов, нескольких пассажирских сидений и при неисправных боковых огнях.

Алексей Гордеев заявил о необходимости в кратчайшие сроки разобраться в ситуации с неисправными автобусами в Воронеже. Он поручил мэру Воронежа Александру Гусеву и руководителям профильных департаментов принять все необходимые меры для исправления ситуации.

«Речь идет о реальной угрозе жизни и здоровью наших граждан. Необходимо еще раз проинвентаризировать автобусы. Надо заставить собственников транспорта, чтобы они, как и положено, проходили проверки, техническое обслуживание», — сказал Алексей Гордеев.

Кстати, не так давно, в начале весны, мэрия объявила об итогам проверок состояния общественного транспорта в Воронеже. Тогда заявлялось: с начала года с маршрутов сняли 40 старых автобусов, работу обещали продолжить.

По данным, которые приводили в мэрии Воронежа в начале 2015 года, замены требовали 746 автобусов различной вместимости, выработавших срок эксплуатации. По данным, приведенным на совещании в облправительстве в ноябре 2015 года, с 2013 года в областном центре обновлено 29,8% подвижного состава предприятий —596 машины.