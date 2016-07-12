Саратов, 12 июля, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Согласно сохранившимся историческим сведениям, именно 12 июля является днем основания Саратова как города-крепости. 426 лет назад Григорий Засекин и Федор Туров заложили первый камень в основание форпоста для защиты южных рубежей России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

history64.ru Саратов-крепость

За прошедшие века Саратов пережил и набеги, и неоднократные пожары, но его обошли стороной разрушительные войны, и это позволило ему сохранить самобытность старинного города с его многовековой историей и многонациональным населением.

Традиционно основные праздничные мероприятия, посвященные Дню рождения Саратова, проходят в начале сентября, когда горожане вернутся из отпусков, а школьники — с каникул. «Но не отметить историческую дату мы не можем, — заявил в своей поздравительной речи к горожанам сити-менеджер Саратова Валерий Сараев, приглашая желающих поучаствовать в пресс-туре в рамках проекта «Саратовская крепость: рассредоточенный музей истории города».

Экскурсионный маршрут проходит по так называемому «треугольнику саратовской крепости», который символически закреплен по углам тремя музеями: областным музеем краеведения, музеем Константина Александровича Федина и Домом-музеем Павла Кузнецова. Неравнодушные горожане, общественники и краеведы предложили превратить эту территорию в своеобразный музей под открытым небом. Его уникальность — в самом расположении улиц, показывающих, как местность подсказывала и диктовала геометрию застройки города. Улица Валовая — место крепостного вала, Северная — северный угол крепости. Соляная — соляные амбары, Тулупная и Кузнечные — ремесленные слободки, Московская — дорога на Москву.

«Все уже наверняка знают, что Увек вошел в пятерку лучших в России, как самый исторический поселок в нашей стране. Это очень лестно для всех, кто принимал участие и принимает в организации нашего ежегодного фестиваля «Один день из жизни средневекового города», — отметил Валерий Сараев. — Поздравляю нас всех с днем рождения Саратова как города-крепости. Давайте любить, беречь, хранить и развивать наш с вами любимый город».