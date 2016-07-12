Ереван, 12 июля, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Предложенный сопредседателями Минской группы ОБСЕ Мадридский документ предполагает основанное на взаимных компромиссах пакетное урегулирование нагорно-карабахской проблемы, заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя заявления главы Азербайджана касательно поэтапного решения карабахской проблемы.

panorama.am

По словам Кочаряна, одним из ключевых элементов этого пакетного урегулирования является определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха в соответствии с юридически обязывающим волеизъявлением народа Нагорного Карабаха. «Принятие Мадридского документа в целом, в том числе идеи референдума, в качестве основы для переговорного процесса было серьезным компромиссом со стороны Республики Армения, поскольку референдум о независимости Карабаха был проведен еще до распада Советского Союза в полном соответствии с основополагающими нормами международного права и действующими на тот период Конституцией и законодательством Советского Союза. Идея нового референдума обосновывалась посредниками тем, чтобы дать руководству Азербайджана время для подготовки своего населения к неизбежности проведения такого референдума, а также к долгосрочному миру, а не к войне», — цитирует замминистра panorama.am.

Однако руководство Азербайджана, по словам дипломата, период после принятия Мадридского документа использовало для искажения сути переговорного процесса, сеяния ненависти против армян, подготовки своего населения к войне, поддержания напряженности и осуществления диверсий на границах с Нагорно-Карабахской Республикой и Республикой Армения. «Логическим продолжением такой политики явилось возобновление Азербайджаном широкомасштабных боевых действий против Нагорно-Карабахской Республики, что представляет грубейшее нарушение его международных обязательств по трехсторонним — Азербайджан, Нагорный Карабах, Армения — бессрочным соглашениям об установлении режима прекращения огня и укреплении режима прекращения огня 1994−1995гг.», — сказал Кочарян.

Дипломат подчеркнул, что азербайджанская агрессия осуществлялась с не уступающими жестокости ИГИЛ грубейшими нарушениями гуманитарного права, включая обстрелы школ, приведшие к гибели и ранению детей, пытки, расчленение и убийство пожилых людей, а также обезглавливание военнопленных. При этом, по словам Кочаряна, президент Азербайджана показательно наградил варвара, обезглавившего армянского военнопленного, точно так же, как в свое время он героизировал другого варвара, убившего топором армянского военнослужащего во время прохождения курсов НАТО в Будапеште.

«Международное сообщество сделало попытку дать руководству Азербайджана шанс вернуться в цивилизованное конструктивное русло. Для этого Баку должен согласовать и претворить в жизнь договоренности, достигнутые 16 мая в Вене и подтвержденные 20 июня в Санкт-Петербурге, и способствовать созданию атмосферы, необходимой для возобновления переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию», — отметил заместитель главы МИД Армении.

«Однако заявления руководства Азербайджана свидетельствуют о том, что Баку теряет и этот предоставленный посредниками шанс. Апрельская агрессия Азербайджана наглядно продемонстрировала неспособность его руководства следовать международным обязательствам согласно подписанным с их стороны соглашениям и доказала, что запуск пакетного урегулирования нагорно-карабахской проблемы должен начаться с признания Нагорно-Карабахской Республики со стороны Азербайджана и заявления Азербайджана о готовности возвращения оккупированных им территорий Нагорно-Карабахской Республики. Территориальная целостность Азербайджана никакого отношения к Нагорному Карабаху не имеет, и конфликт должен быть урегулирован в рамках реализации народом Нагорного Карабаха права на самоопределение и ответственности Азербайджана за осуществленную им агрессию против самоопределившейся Нагорно-Карабахской Республики», — резюмировал Кочарян.