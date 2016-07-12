Ярославль, 12 июля, 2016, 12:50 — ИА Регнум. С 2013 года в Ярославской области прекратили свою работу семь родильных отделений в сельских районах — в Пошехонье, Борисоглебском, Данилове, Брейтове, Некоузе, Мышкине, Большом селе. Это событие стало настоящим шоком для населения области — из некоторых районов до ближайшего роддома добираться более 100 км по бездорожью. Общественность активно протестовала, но региональные власти ссылались на экономическую неэффективность районных родильных отделений. Стоит отметить, что к тому времени на балансе области эти учреждения находились всего год, и за это время региональные власти сочли их убыточными.

ИА REGNUM роддом в Борисоглебском зарастает травой

Платой за реформу стала череда трагических смертей младенцев и матерей, за которые в итоге так никто и не ответил. Прошло 2,5 года. Со временем ажиотаж вокруг темы роддомов спал, гнев и возмущение поутихли. Люди как-то приспособились к новым реалиям и, согласно библейскому завету, продолжают плодиться и размножаться.

Сегодня о прошлых ошибках, кроме крестов на кладбищах, напоминают только сами бывшие родильные отделения. Где-то в их стенах кипит новая жизнь, а некоторые так и стоят опустевшие, осиротевшие, брошенные. Что происходит с этими помещениями — разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Нет, к чиновникам не вернулось здравомыслие, и работу «сокращенных» роддомов возобновлять не собираются. Смешно и думать об этом в условиях дефицитных бюджетов. Экстренные родовые койки в местных больницах организованы, но, по неофициальной информации, существует негласный запрет на подобные роды.

В селе Брейтово (240 километров от Ярославля) родильный дом размещался в одном здании с женской консультацией — в принципе, логично и удобно. После реформы системы родовспоможения больница нашла применение этим помещениям. Родильное отделение после капремонта перепрофилировано под дневной стационар районной ЦРБ. Женская консультация осталась там же, сообщила корреспонденту ИА REGNUM и.о. главы района Елена Мынова. Такая же ситуация и в Новом Некоузе — там родильные отделения размещались в зданиях больницы, и в Большом селе, где, кстати, мудрить не стали и организовали там же экстренные родовые койки.

«Часть помещений отдана под прием, часть — под экстренные родовые койки. Иногда, случается, они оказываются востребованы. Но, в целом, женщины уже давно понимали, что безопаснее рожать в специализированных медучреждених в Ярославле, особенно, если наблюдается какая-либо патология. Поэтому многие с удовольствием туда ездят», — отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заместитель главы администрации Большесельского района Светлана Леванцова.

Родзал в Мышкинской больнице поддерживается в функциональном состоянии — на случай экстренных родов, рассказал главный врач ЦРБ Виктор Сычиков, уточнив, что маршрутизация рожениц в специализированные медучреждения организована хорошо. Но в районе бытуют разные мнения по поводу сложившейся ситуации.

«Есть чисто психологический момент: дома и стены помогают. Кроме того, для семей из глухих отдаленных деревень района и посещение ЦРБ является проблемой, что уж говорить об отправке жены и мамы в Углич или в Ярославль. Да и сами женщины, бывает, не хотят туда ехать. Их можно понять: десятки лет все благополучно рожали в районном родильном отделении. Но кто-то вполне доволен тем, что рожает в Перинатальном центре», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM одна из жительниц Мышкинского района.

Пошехонский и Борисоглебский роддома размещались в отдельных зданиях. В Пошехонье это относительно новый одноэтажный кирпичный комплекс, в одном крыле которого располагался сам роддом, во втором — детская поликлиника и стационар. Теперь же детское отделение оттуда тоже вывели, и здание опустело. Со временем на нем начали проявляться следы бесхозности: например, где-то отсутствуют оконные ставни, вход в подвал открыт, покрытие кровли на крыльце оторвано. Впрочем, как выяснилось, в настоящее время здание снова принадлежит району и даже снова может принять в свои стены детей. Правда, не в качестве пациентов.

«Здание передано в муниципальную собственность, мы будем переводить туда архив. Также планируется, что там разместится секция бокса и тренажерный зал», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Пошехонского района Николай Белов.

А вот деревянное здание родильного дома в поселке Борисоглебском, которое остро раскритиковала комиссия Минздрава России за якобы плохие условия для рожениц, до сих пор стоит пустым. Буколически уютное, с резными наличниками, оно теряется в разрастающейся траве. Теперь уже областное имущество, которым область так и не нашла возможности распорядиться. Но передать его району региональные власти почему-то не хотят.

«Мы пытались вернуть здание в муниципальную собственность, чтобы переоборудовать под квартиры для медиков. У нас шикарная газовая котельная, и само здание находится в хорошем состоянии. Пока у нас не получилось. В результате здание уже больше двух лет простаивает, а это не очень хорошо. Но я считаю, что области эти помещения не нужны. Поэтому надо их передавать обратно районам», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM глава Борисоглебского муниципального района Владимир Попов.

Вообще, Борисоглебский и Пошехонский районы тяжелее всего отреагировали на закрытие роддомов. В первом жители устраивали массовые акции протеста, второй чаще всех хоронил жертв «оптимизации» системы родовспоможения. У борисоглебского священника, настоятеля храма села Щурово отца Александра Аниканова веры в обещания областных чиновников больше нет. Он считает, что закрытие роддомов — это уничтожение села.

«Нам много чего обещали — и ничего не сделано. Обещали дороги привести в порядок для безопасной перевозки рожениц — нет дорог. Обещали палату для экстренных родов — вместо этого койка в экстренной хирургии. Обещали современные машины для перевозки рожениц — но никаких новых автотранспортных средств нет. Услугами Ростовского роддома не все наши женщины довольны, а за 100 километров в Ярославль ездить неудобно. У меня матушка недавно родила в Перинатальном центре: прекрасно приняли, прекрасно обследовали — все замечательно, но я неделю был дома один с четырьмя детьми, и ни разу не смог навестить супругу. Почему бы обычные роды не проводить в районах по месту жительства — так людям будет удобнее. В результате у нас растет количество домашних родов. К сожалению, Президент Путин не знает, что на самом деле у нас творится — чиновники ему просто врали», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM отец Александр.

Печально обстоят дела и с дорогой из Пошехонья в Рыбинск, где находится ближайший роддом. Расстояние укладывается в «президентский» норматив — всего 60 км, но дорога, по старой российской традиции, имеет «семь загибов на версту» и вся в колдобинах и ямах. Другой вариант — возить рожениц в Ярославль через Даниловский район. Но это уже порядка 150 километров, причем только от самого Пошехонья, а не из отдаленной деревушки — а радиус по району составляет 50 км, и муниципальные и сельские дороги далеко не чета гладкой трассе М-8.

Впрочем, есть надежда на то, что в скором времени пошехонских рожениц, а также женщин из Любимского и Первомайского районов будут принимать в Данилове. Здесь планируется открыть обновленный родильный комплекс — вместо сокращенных в 2013 году 10 коек. Идея сохранить 6 коек для этих районов бытовала еще во время оптимизации роддомов.

«После сокращения коек мы заключили соглашение с Правительством области по разработке проектно-сметной документации по созданию нового родильного комплекса. Данная работа выполнена, проектно-сметная документация прошла экспертизу. Теперь ждем выделения средств и реализации проекта», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава Даниловского района Александр Смирнов.

Будем надеяться, что это лишь начало, и со временем благоприятные условия для родовспоможения будут созданы во всех отдаленных районах Ярославской области. А пока беременным женщинам можно только пожелать терпения и удачи.