Пермь, 12 июля, 2016, 12:48 — ИА Регнум. В Дорогомиловском районном суде Москвы завершился процесс по уголовному делу экс-начальника ГУФСИН по Пермскому краю генерал-лейтенанта Александра Соколова, его бывшего заместителя полковника Олега Бабенко и бизнесмена, заместителя директора ООО «Националь» Перми Владимира Мохового. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате суда.

Richard Bistrong Камера тюрьмы

Экс-сотрудникам ГУ ФСИН по Прикамью вменялось получение от неназванного московского коммерсанта 300 тыс. долларов США якобы за обеспечение его безопасности.

По версии следствия, обвиняемые решили извлечь личную выгоду из проблемы обратившегося к ним за помощью жителя столицы. Будучи потерпевшим по уголовному делу, он получал угрозы от имени осужденного, отбывающего длительный срок лишения свободы в одном из исправительных учреждений Пермского края.

Сотрудники ФСИН и предприниматель ввели мужчину в заблуждение относительно своих возможностей организовать новое осуждение этого лица за якобы совершенное в колонии преступление, в связи с чем срок его пребывания в местах лишения свободы будет существенно увеличен. Свои «услуги» они оценили в 9,8 млн рублей.

Указанную сумму Бабенко, Соколов и Моховой в течение пяти лет — с декабря 2008 года по март 2014 года получали от потерпевшего в ходе личных встреч в Москве.

В сентябре 2014 года о совершаемом преступлении стало известно сотрудникам ФСБ России, на основании оперативных материалов которых ГСУ СКР по Москве было возбуждено уголовное дело.

В ходе судебного разбирательства, продолжавшегося свыше семи месяцев, вина каждого фигуранта была доказана. Суд приговорил каждого из троих обвиняемых к пяти годам колонии общего режима. Кроме этого, высокопоставленные офицеры ФСИН лишены специальных званий и государственных наград.

Отметим, что во время следствия и суда Александр Соколов и Олег Бабенко находились под стражей, а их подельник Владимир Моховой — под подпиской о невыезде. Он был взят под стражу в зале суда сразу же после оглашения приговора. Приговор в законную силу не вступил.