Ростов-на-Дону, 12 июля, 2016, 12:44 — ИА Регнум. В отношении участкового отдела полиции №4 Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело. Стража правопорядка подозревают в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). За деньги правоохранитель пообещал оказать «содействие» в трудоустройстве, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 12 июля.

sakhalife.ru Головной убор полицейского

Согласно имеющимся материалам уголовного дела, участковый требовал деньги за якобы содействие в устройстве на работу в полицию горожанина. Так, страж правопорядка потребовал вознаграждение в размере 180 тыс. рублей от жителя Ростовской области. При этом подозреваемый чётко знал, что решить данный вопрос он не сможет.

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Задержали участкового с поличным непосредственно при получении денег. Следствие продолжается.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону проинформировали, что за совершение проступка участковый уполномоченный из органов внутренних дел уволен по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.