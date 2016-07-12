Пермь, 12 июля, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Члены парламентской фракции КПРФ Законодательного Собрания Пермского края Ксения Айтакова и Владимир Корсун внесли в краевой парламент проект закона о внесении изменений в региональный закон «О порядке формирования представительных органов и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края». Суть поправок в возвращении прямых выборов глав муниципальных образований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении по связям с общественностью и средствами массовой информации Законодательно собрания.

Все на выборы!

Авторы законопроекта ссылаются на постановление Конституционного суда РФ от 1 декабря 2015 года № 30-П, согласно которому в субъектах должны быть разработаны критерии в части установления безальтернативного замещения должностей глав муниципальных образований — сельских и городских поселений.

«В Пермском крае такие критерии не установлены, что противоречит нормам действующего законодательства и лишает население сельских и городских поселений возможности самостоятельно определить наиболее предпочтительный способ избрания и статус главы поселения. Считаем, что глава городского округа и муниципального района должен заслужить доверие избирателей, пройдя муниципальные выборы, а не назначаться депутатами, которые не несут прямой ответственности за работу местной администрации», — говориться в пояснительной записке к законопроекту.

Отметим, что в конце июня 2016 года с подобной законодательной инициативой выступила Дума Гремячинского городского поселения. Городские депутаты предложили предоставить право самим муниципалитетам решать какой из двух вариантов выбора главы муниципального образования им предпочесть: либо на муниципальных выборах, либо представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. При этом конкретный порядок избрания главы должен быть закреплен уставом муниципального образования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2016 пермская общественная коалиции «За прямые выборы» обратились к депутатам всех уровней Пермского края с призывом выступить с законодательной инициативой о возвращении прямых выборов глав.

Напомним, что 19 марта 2015 года депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли поправки в закон «О порядке формирования представительных органов и избрании глав муниципальных образований Пермского края», по которым избрание глав происходит из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Избранные кандидаты при этом будут наделяться полномочиями руководителей местных администраций. С этой законодательной инициативой выступил глава Пермского района и председатель Совета муниципальных образований Пермского края Александр Кузнецов.

Подчеркнем, 1 декабря 2015 года Конституционный суд РФ принял Постановление № 30-П, в котором указал, что «недопустимо введение законом безальтернативного способа замещения должности главы муниципального образования и определения его места в структуре органов местного самоуправления, притом что в числе альтернативных способов во всяком случае должно быть предусмотрено проведение прямых выборов».