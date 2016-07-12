Москва, 12 июля, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Абсолютное большинство жителей Крыма и Севастополя, как и 2 года назад, проголосовали бы на референдуме за вхождение в состав России. В Крыму так ответили 95% опрошенных, в Севастополе — 94%. По 2% высказались против, затруднились с ответом 3% и 4% соответственно. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ИА REGNUM Владимир Путин

Работу президента России Владимира Путина крымчане и севастопольцы оценивают очень высоко: 97% и 98% соответственно сообщили, что, по их мнению, президент России работает хорошо и очень хорошо.

Большинство жителей Крыма (76%) довольны положением дел в своем регионе. Не довольны положением дел в республике — 17% жителей. Положительные изменения в республике отметили две трети жителей региона (72%).

Доверие главе республики Сергею Аксенову выразили 85% крымчан и 81% севастопольцев, из них 37% и 39% соответственно — в наивысшей степени. По 81% жителей оценили его работу на «безусловно хорошо» и «скорее хорошо».

Опрос в Республике Крым и городе Севастополе проведен 30 июня — 4 июля 2016 года среди населения в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки в Республике Крым — 1000 респондентов, в г. Севастополе — 1000 респондентов. Максимальный размер ошибки не превышает 3,1%.