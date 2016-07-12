Краснодар, 12 июля, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Российский футбольный союз снял с ФК «Кубань» запрет на регистрацию новых футболистов. Как сообщили ИА REGNUM в РФС 12 июля, решение удовлетворить заявление клуба было принято накануне на заседании палаты по разрешению споров.

John Fischer Футбол

Запрет был наложен в связи с задолженностью, которая образовалась у клуба перед бывшим центральным нападающим Евгением Селезнёвым. Нападающий сборной Украины Селезнев расторг договор с «Кубань» и покинул клуб в мае текущего года. В составе желто-зеленых онпровел один матч в Кубке России и девять поединков в Премьер-лиге, в которых отметился тремя голами (два — с пенальти).

Добавим, что накануне «Кубань» сыграла первый матч Фонбет-первенства ФНЛ сезона 2016/17 годов. Игру клуб провел со «Спартаком-Нальчиком». Команда Дана Петреску хорошо провела подготовительный сбор в Тирасполе, где в пяти контрольных матчах одержала пять побед, однако проявить себя в поединке со «Спартаком» не смогла. Несмотря на то, что на с первых секунд игровая инициатива была в руках желто-зеленых, первый прицельный удар нанесли все же хозяева: Хасан Ахриев выстрелил низом с дальней дистанции, но не попал в створ. На 20 минуте «Кубань» подала угловой, Владимир Ильин из центра штрафной площадки головой подрезал мяч в дальний угол, но немного промахнулся. В итоге игра закончилась ничьей. Счет 0:0.

После матча против нальчикского «Спартака» главный тренер «Кубани» Дан Петреску отметил, что его команда имела больше шансов на победу.

«Мы приехали в Нальчик за тремя очками, — сказал Петреску. — Очень рассчитывали начать сезон с победы. Но здесь нас встретила очень боевая команда, которая создала нам немало проблем, особенно, в первом тайме. После перерыва мы играли лучше, создали три хороших момента для взятия ворот. Возможно, ничья является и справедливым результатом, но у нас было чуть больше шансов на успех».