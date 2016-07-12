Тамбов, 12 июля, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возглавил список партии на выборах в Тамбовскую областную думу, которые состоятся 18 сентября. Как передает ИА REGNUM, в пресс-службе регионального отделения поспешили уточнить, что Владимир Жириновский — не паровоз», а «символ ЛДПР, который придаст вес всей избирательной кампании».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Второе место в списке занял координатор регионального отделения ЛДПР Игорь Телегин.

Читайте также: Выборы в Тамбовской области: Роман Худяков примкнул к «Родине»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, список «Единой России» на предстоящих выборах также возглавил известный в области человек — губернатор Александр Никитин. Действующий спикер областной думы Евгений Матушкин только второй. Третье место в списке занял директор школы в Тамбове Валерий Петров.

Список партии «Родина» возглавил бывший либерал-демократ, депутат Госдумы Роман Худяков. Не стали привлекать известных на всю Россию людей только коммунисты. Первый в списке — первый секретарь регионального отделения Андрей Жидков. Также в партийной тройке — действующие депутаты облдумы Александр Жалнин и Виктор Полежаев.