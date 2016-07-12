Ставрополь, 12 июля, 2016, 12:33 — ИА Регнум.



delo Летчик около вертолета

Командир вертолета Ми-25 Ряфагать Хабибуллин, погибший в Сирии от рук боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», служил на Ставрополье, сообщает сайт газеты «Комсомольская правда».

Ранее Ряфагать Хабибуллин занимал должность заместителя командира по лётной подготовке на авиабазе города Буденновска, где занимался подготовкой пилотов.

В 1990-х гг. Хабибуллин служил в зоне грузино-абхазского противостояния и в Чечне. Издание сообщает, что в северокавказской республике вертолет пилота был обстрелян, сам летчик получил ранение, но смог посадить вертолет.

ГТРК «Ставрополье» также сообщает, что погибшему в Сирии летчику был 51 год. Родственники и близкие погибшего пилота говорили с ним по телефону буквально за несколько часов до крушения его вертолета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийский вертолет Ми-25 с российским экипажем был сбит 8 июля в районе Пальмиры из американского противотанкового ракетного комплекса TOW. В результате погибли два российских летчика-инструктора — Ряфагать Хабибуллин и Евгений Долгин. Они посмертно представлены к высоким государственным наградам.

Вертолет выполнял задание по прикрытию позиции сирийских войск, сдерживающих наступление террористов.