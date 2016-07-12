Москва, 12 июля, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Пока мировое сообщество наблюдает за развитием событий, связанных с Великобританией и ее решением покинуть Евросоюз, внутри Старого света вот-вот грозится разразиться новая драма, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

martaposemuckel Евро

«Согласно открытым данным, государственный долг Италии составляет на текущий момент 132,70% от ВВП, и это критический уровень для государства. К слову, для Франции этот показатель составляет 96,1% ВВП, для Португалии — 129% ВВП, для Германии — 71,2% ВВП. Хуже Италии и Португалии выглядит только Греция с ее показателем в 176,9% ВВП, но подобные цифры со стороны этого государства уже шесть лет никого не пугают», — привела цифры эксперт.

По ее мнению, «проблему представляет не столько масштаб госдолга, сколько возможность обслуживания этих задолженностей. Емкость итальянской экономической системы такова, что финансовое пространство становится все более ограниченным для того, чтобы реагировать на увеличение госдолга».

«Способность реагировать на внешние и внутренние шоки и обуславливает финансовое состояние государства. Итальянский фактор несколько размывает то обстоятельство, что Европейский центральный банк проводит политику количественного смягчения и ежемесячно вливает в финансовую систему еврозоны 80 млрд евро. В то же время, европейские банки ходят по острию ножа: кредитным организациям в ближайшее время может потребоваться до 150 млрд евро для покрытия недостач в активах. В списке проблемных банков стандартно присутствуют и итальянские игроки», — пояснила Бодрова.

«Прямо сейчас финансовый коллапс европейским странам не грозит, но это не значит, что стоит приуменьшить подобную угрозу. Сохранение в силе такого риска может ослабить позиции евро на 3−5% от текущих уровней. Любой значимый нюанс в этом вопросе создаст дополнительное давление на единую валюту», — считает эксперт.