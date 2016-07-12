Красноярск, 12 июля, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В рамках проведения всероссийской сельскохозяйственной переписи Красноярскстат включил в свою статистику сельскохозяйственные мощности ГУФСИН России по Красноярскому краю. На сегодняшний день подсобные хозяйства функционируют в 28 учреждениях краевого УФСИН, из них на территории Красноярского края производством сельскохозяйственной продукции занимаются 25 пенитенциарных учреждений, на территории Иркутской области — три учреждения. В черте города Красноярска таких учреждений девять.

Дмитрий Косяков ИА REGNUM Свиноферма в ИК №17

Как рассказала в беседе с ИА REGNUM старший инспектор сельскохозяйственного отделения отдела тылового обеспечения ГУФСИН по краю Марина Мишина, в последнее время пять колоний вошли в число субъектов агропромышленного комплекса Красноярского края.

Федеральная служба в регионе располагает всеми необходимыми ресурсами для ведения сельскохозяйственного производства: животноводческими помещениями, поголовьем сельскохозяйственных животных и птицы, землями сельскохозяйственного назначения и соответствующей техникой.

Как сообщил в интервью ИА REGNUM заместитель начальника отдела тылового обеспечения ГУФСИН Максим Мохнач, в этом большая заслуга прежнего руководителя красноярского краевого управления Владимира Шаешникова, вышедшего на пенсию в 2015 году. «Он добился организации работы и обеспечения хозяйства техникой», — пояснил Мохнач.

По его словам, развитие сельскохозяйственного производства в ведомстве позволяет почти полностью обеспечить потребность пенитенциарных учреждений в продуктах питания по основным видам продукции — картофель, овощи, молоко, мясо, яйцо. Собственную продукцию употребляют осужденные, приобретают сотрудники, кроме того она реализуется на периодических продовольственных ярмарках.

«В этом плане наш регион — один из лучших. Я бы сказал, лучший, но, к сожалению, не везде бывал», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Мишина отметила, что поголовье сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся в подсобных хозяйствах учреждений составляет 10,9 тыс. голов свиней, 3,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 800 голов фуражных коров, 17 тыс. голов сельскохозяйственной птицы, в том числе 10,3 тыс. голов кур-несушек.

Также управление располагает 21 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения для выращивания культур. В том числе 15 тыс. га, принадлежащих учреждениям ГУФСИН на правах собственности или долгосрочной аренды. Остальные используются на правах краткосрочной аренды, подчеркнула Мишина.

В хозяйстве задействовано более 150 единиц сельскохозяйственной техники, функционируют 3 молочных цеха при трех пенитенциарных учреждениях, сказала собеседница ИА REGNUM. По ее словам, молочная продукция этих цехов продается под собственными брендами. На сегодняшний день организована фасовка молока в мягкие пакеты, осваивается изготовление пастеризованного молока.

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На постоянных и сезонных работах сельхозпроизводства занято более 1 тыс. осужденных, отбывающих наказания в учреждениях ГУФСИН, а также более 50 специалистов сельскохозяйственных профессий: зоотехники, ветеринарные врачи, агрономы.

В беседе с журналистами в ходе организованного Красноярскстатом пресс-тура Мишина отметила, что отличие ведения хозяйства в пенитенциарной системе отличается более высокой дисциплинированностью работников, отсутствием прогулов. Кроме того, у каждого из них есть стимул хорошо работать — досрочное освобождение.

Сельскохозяйственную перепись в красноярских колониях предполагается завершить к 20 июля.