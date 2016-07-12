Москва, 12 июля, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Государственная «Роснефть» не первый раз хочет принять участие в приватизации. Компания собиралась участвовать в приватизации «Славнефти» в далеком декабре 2002 года. Тогда в «Роснефть» еще не входили «Юганск» и другие активы ЮКОСа, и возможности государственного холдинга были достаточно ограничены, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев.

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«В то время холдинг еще не провел переход дочерних компаний на единую акцию и был достаточно рыхлым, но это не мешало его аппетитам. Отказаться от участия в аукционе «Роснефть» тогда вынудил лоббизм олигархов, близких к семье первого президента России. В итоге аукцион по «Славнефти» по цене, близкой к стартовой, выиграли «Сибнефть» и «ТНК», — напомнил эксперт.

«Теперь история повторяется. Фактически налицо конфликт интересов самой компании и ее основного акционера, то есть государства. Для «Роснефти» как бизнеса было бы хорошей идеей купить «Башнефть» по привлекательной цене. Однако сам факт, что государственная компания участвует в приватизации другой государственной компании, выглядит, мягко сказать, очень странно. Если у «Роснефти» есть лишние деньги, то компания обязана пустить их на дополнительные дивидендные выплаты. Кстати, как известно, «Роснефть» сама идет на приватизацию, и выплата дивидендов, например, за первое полугодие 2016-го, не только увеличила бы доходы бюджета, но и сделала актив более привлекательным», — пояснил Разуваев.

«Самым правильным ходом было бы внесение государственной доли «Башнефти» в капитал «Роснефти». Это бы естественно повысило стоимость последней, после чего стоило бы провести частичную приватизацию основной государственной нефтяной компании», — высказал свое мнении эксперт.

Отметим, ранее СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева сообщали, что крупнейшая в России нефтяная компания «Роснефть» может рассмотреть возможность участия в приватизации «Башнефти», когда будут известны условия.