Смоленск, 12 июля, 2016, 12:19 — ИА Регнум. 16 жилых домов оставил без кровли ураган, пронесшийся на территории Руднянского района Смоленской области поздно вечером 11 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

61015 Последствия урагана

Сообщение о том, что в результате прохождения грозового фронта и порывов ветра в деревне Заозерье повреждены крыши жилых домов, нарушено электроснабжение и водоснабжение, поступило к спасателям после 22:00.

Прибывшие на место специалисты установили, что в результате непогоды без света осталось 58 жилых домов. У 16 домов сильный ветер повредил кровлю. К счастью, никто не пострадал.

Работы по ликвидации последствий урагана велись всю ночь. В результате водоснабжение деревни полностью удалось восстановить к 04:00. Спасатели убрали 10 поваленных деревьев, освободили дороги и линии электропередачи.

Чтобы оценить масштабы происшествия, спасатели провели мониторинг с воздуха с помощью беспилотного летательного аппарата «Фантом-3».

Утром 12 июля в Руднянском районе прошло заседание КЧС — оценивался ущерб, был рассмотрен график ремонтно-восстановительных работ.

В ближайшее время будет восстановлено электроснабжение в жилых домах — специалисты рассчитывают устранить аварии к 18:00 12 июля.