Москва, 12 июля, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудило управление МВД по Барнаулу в связи с распространением газеты, порочащей честь и достоинство кандидатов на выборы в Госдуму от партии «Справедливой России», сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

severpost.ru Уголовное дело

По ее словам, в Алтайском крае находится оперативная группа во главе с членом ЦИК Николаем Левичевым, туда входят представитель Генпрокуратуры и представитель МВД. «В результате их работы по целому ряду фактов возбуждено уголовное дело УМВД по Барнаулу по части 1 статьи 128.1 УК РФ по факту распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство гражданина», — сообщила она.

Также возбуждено административное производство по факту распространения незаконных агитационных материалов.

Памфилова надеется, что такие меры сыграют роль и в других регионах. «Если откуда-то сейчас будут появляться аналогичные факты, то практика таких опергрупп будет продолжена», — говорит Памфилова.

В Алтайском крае и ряде других регионов стала распространяться газета «Сожрем Россию», порочащая «Справедливую Россию» и ряд кандидатов от партии на выборах в Госдуму.