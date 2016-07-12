Волгоград, 12 июля, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Второй потенциальный претендент предоставил пакет документов в избирательную комиссию Волгоградской области для выдвижения в качестве кандидата на дополнительные выборы в Волгоградскую областную думу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ИКВО 12 июля, от КПРФ в избирательной кампании намерен принять участие первый секретарь комитета Волжского городского отделения партии Александр Кудрявцев. Он будет баллотироваться по Волжскому одномандатному избирательному округу №11.

Пресс-служба Амурского обкома КПРФ Флаг КПРФ

О Кудрявцеве известно, что уроженец города Волжского в2006 году окончил Волгоградскую академию государственной службы по специальности «Государственной и муниципальное управление». В настоящий момент работает заместителем директора по общим вопросам в аппарате управления автономного муниципального учреждения физической культуры и спорта «Волжанин». Является депутатом Волжской городской думы на непостоянной основе.

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Как сообщало ИА REGNUM, вакантный депутатский мандат появился в связи с досрочным прекращением полномочий Виталия Лихачева, который перешел на новую должность — вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора Волгоградской области. Дату проведения довыборов в областной парламент

избирательная комиссия Волгоградской области по Волжскому одномандатному избирательному округу №11 озвучила 17 июня. Ранее в организующую выборы комиссию поступили документы лишь от одного потенциального кандидата в Волгоградскую областную думу — самовыдвиженца Натальи Николаевой.

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Добавим, что Волжский одномандатный избирательный округ №11 включает в себя территорию половины городского округа. На начало года правом голоса обладают более 111,7 тыс. избирателей.