Ставрополь, 12 июля, 2016, 12:10 — ИА Регнум.



Meditations Водопроводный кран

В Ставропольском крае завышены тарифы на коммунальные услуги Ставрополькрайводоканала из-за чрезмерной расточительности руководства предприятия. К такому выводу пришла прокуратура региона по результатам проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве региона.

«Предприятием используются завышенные тарифы на коммунальные услуги. Так, предприятием в органы тарифного регулирования заявлены расходы, связанные с арендой земельных участков, использованием автотранспорта, оплатой процентов по кредиту, которые не подлежали включению в тариф на водоснабжение, установленный на 2016 год», — сообщили в региональной прокуратуре.

Неудовлетворительное управление работой ресурсоснабжающего предприятия Ставрополья привела к аварии водопровода в Кочубеевском районе края, в результате чего 13 тыс. человек третью неделю живут без воды. Жители восьми районов Ставрополья получат некачественную воду.

Кроме того, выявлен целый ряд случаев нерационального использования имущества и доходов предприятия, а зачастую, случаев расточительства, приведших к убыточности предприятия и задержкам зарплат его сотрудникам.

Прокуратура потребовала от губернатора Ставропольского края увольнения Владимира Вдовина с поста генерального директора Ставрополькрайводоканала, расторжения с ним контракта и привлечения к ответственности чиновников, допустивших или «закрывавших глаза» на факты вопиющих нарушений на предприятии.

В частности, прокуратура потребовала привлечения к дисциплинарной ответственности руководства министерства имущественных отношений, жилищно-коммунального хозяйства края, а также региональной тарифной комиссии. Ответить за нарушения должны и заместители руководителя и должностные лица предприятия, в том числе 14 директоров его филиалов.

Прокуратура указала на то, что несмотря на значительный объем находящихся в пользовании ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» производственных объектов, активное ведение им предпринимательской деятельности, предприятие превратилось из рентабельного в 2013 году до убыточного в 2015 году. Убыток предприятия превысил 311 млн. рублей. При этом снижать просроченную задолженность предприятия руководство не торопилось.

Вскрыты факты приобретения за счет предприятия имущества для руководства. К примеру, генеральным директором предприятия свыше 18 миллионов рублей потрачено в качестве платы за аренду комплекса-водозабора «Скачки» (г. Пятигорск), который не используется для обеспечения поставок питьевой воды. За счёт предприятия приобретались дорогостоящие подарки для работников предприятия и сторонних лиц (айфоны, подарочные сертификаты, бытовая техника и др.) на общую сумму более 300 тыс. рублей.

Закупочная деятельность предприятия не способствует экономии средств. Из-за ненадлежащего ремонта инженерной инфраструктуры уровень потерь воды в сетях предприятия достиг 45%, участились аварии на объектах коммунальной инфраструктуры ввиду 100% изношенности водопроводных сетей в Кочубеевском, Минераловодском, Шпаковском и других районах края. На более чем 4 тыс. объектов коммунальной инфраструктуры не зарегистрированы права собственности.

Выявлены факты грубого нарушения трудовых прав работников предприятия в части оплаты труда и премирования. Работники предприятия не знакомятся с приказами о начислении и выплате премий, нарушаются сроки выплаты заработной платы, а также компенсаций за работу с нарушением продолжительности рабочего дня, выплат при отпуске и увольнении работников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг госпредприятия разгорелся еще в марте 2015 года после покупки убыточным предприятием особняка стоимостью 17 млн рублей для директора. После решения суда 29 сентября 2015 года об аннулировании сделки о покупке особняка семья гендиректора продолжила проживать в доме, пока региональные журналисты не обратились к президенту страны.

В начале апреля 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил генеральному прокурору РФ Юрию Чайке принять меры по нарушениям законодательства предприятием, после чего началась масштабная проверка финансово-хозяйственной деятельности госпредприятия и его филиалов.

В отношении руководства предприятия возбуждены три уголовных дела. 30 мая 2016 года он попал под уголовную статью «Растрата с использованием служебного положения». По данным следствия, Вдовин проживал в служебном особняке, однако в течение года ежемесячно получал 40 тысяч рублей в качестве компенсации расходов по оплате жилья. Таким образом, глава предприятия присвоил себе около 283 тыс. рублей средств предприятия.

17 июня в отношении главы госпредприятия было возбуждено новое дело по факту халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба. Следствие полагает, что генеральный директор необоснованно заключил с двумя жителями края договоры об аренде объектов водозабора «Скачки», расположенного на территории города Пятигорска, на сумму более 22 млн рублей. В то же время объекты на момент заключения договора были выведены из эксплуатации.

Вдовин временно отстранен от должности на период предварительного следствия до 30 июля 2016 года.

Кроме того, глава филиала «Ставрополькрайводоканала» — Сенгелеевский «Межрайводоканал» подозревается в незаконном начислении платы за воду более 5 тыс. жителям Михайловска на сумму свыше 7 млн рублей.

Прокуратура также сообщила о привлечении к административной ответственности гендиректора ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Вдовина за нарушения законодательства о противодействии коррупции. Прокуратура выявила факт привлечения к трудовой деятельности бывшего государственного служащего управления следственного комитета по Чеченской Республике без уведомления об этом бывшего работодателя. Вдовину назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.