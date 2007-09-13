Красногорск, 12 июля, 2016, 12:28 — ИА Регнум. В Истринском районе Московской области экологи обнаружили редкую орхидею под названием венерин башмачок. Цветок занесен в Красные книги Подмосковья и России и сейчас находится в фазе цветения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии области.

Mg-K Венерин башмачок

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, орхидею под названием венерин башмачок удалось найти в Истринском районе на территории памятника природы областного значения. Этот цветок, который в народе носит название адамова голова, марьин башмачок и кукушкины сапожки, внесен в Красные книги Московской области и России. Однако многие годы растение здесь не находили.

Министр также отметил, что весной 2016 по постановлению правительства Московской области был утвержден новый паспорт ООПТ. В нем памятник природы впервые обрел четкие границы и получил четкое и полное описание природных комплексов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье регулярно обнаруживают редкие виды флоры и фауны. Так, в 2015 году сотрудникам минэкологии удалось найти в реке Полосне в Серебряно-Прудском районе редкого обитателя водоёмов — подкаменщика обыкновенного. Затем в Шаховском районе был найден редкий гриб гиропорус синеющий, известный в народе как «синяк». В Сергиево-Посадском районе был обнаружен ежовик коралловидный, по виду напоминающий морской коралл. Рядом было найдено новое место произрастания многорядника Брауна. Гнездо чёрного аиста появилось на особо охраняемой природной территории Приокско-Террасного заповедника в Серпуховском районе Московской области в мае прошлого года. В начале июля 2016 года в одном из притоков подмосковной реки Лутосня были обнаружены редкие представители пресноводных животных — взрослые особи ручьевой миноги.