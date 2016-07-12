Москва, 12 июля, 2016, 11:59 — ИА Регнум. 11 июля российский боксер Сергей Ковалев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF в весовой категории до 79,38 кг. Он одолел малавийца Айзека Чилембу по очкам, победив единогласным судейским решением.

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После боя он заявил, что пожертвует гонорар от боя семье Романа Симакова, скончавшегося 5 лет назад после их очного поединка.

«5 лет назад в этом же дворце спорта прошел мой последний бой в РФ против Романа Симакова», — сказал спортсмен.

«Как я и обещал, пожертвую гонорар от боя родителям Симакова», — добавил

Напомним, что 5 декабря 2011 г. в Екатеринбурге Ковалев завоевал звание чемпиона Азии по версии WBC, победив Симакова нокаутом. Через 3 дня соперник Ковалева скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы.

Сергей Ковалев — обладатель именного пояса WBO (2015 г.) и бриллиантового пояса WBC (2015 г.). Боксёр года по версии The Ring, WBO, Sports Illustrated, USA Today (2014 г.). Мастер спорта России международного класса.

По версии BoxRec, считается лучшим российским боксером профессионалом на данный момент.