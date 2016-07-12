Саратов, 12 июля, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Тело командира 55-го отдельного полка армейской авиации полковника Ряфагатя Хабибуллина предадут земле в его родном селе Вязовый Гай в Старокулаткинском районе Ульяновской области. До этого прощание с ним состоится в Ростове-на-Дону, затем в Краснодарском крае, в Сызрани (Самарская область), где он учился в военном авиационном училище. Лейтенанта Евгения Долгина похоронят в Саратове, где он родился и вырос, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

73online.ru Полковник Ряфагать Хабибуллин

Напомним, по информации Минобороны РФ, «8 июля 2016 года российские военные летчики-инструкторы Ряфагать Хабибуллин и Евгений Долгин совершали облет сирийского вертолета Ми-25 (экспортный вариант вертолета Ми-24) с боекомплектом в провинции Хомс (Сирия). В этот период времени восточнее Пальмиры крупный отряд боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ) атаковал позиции сирийских войск и, прорвав оборону, стремительно продвигался вглубь района, создав угрозу захвата господствующих высот».

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Экипаж получил запрос от сирийского командования группировки на огневое поражение наступающих боевиков. Командир экипажа Ряфагать Хабибуллин принял решение атаковать террористов. «Грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано, — заявили в оборонном ведомстве. — Израсходовав боекомплект, при развороте на обратный курс огнем с земли вертолет был подбит террористами и упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии», отмечает Газета. ру. Экипаж вертолета погиб. Летчики посмертно представлены к высоким государственным наградам.

24-летний лейтенант Евгений Долгин родился и жил в поселке Сокол Саратовского района Саратовской области. Там живут его родители — Оксана и Виктор Долгины и его младшая сестра, его отец — военный летчик, прошедший Чечню. Евгений окончил Сызранское высшее военное авиационное училище, свою службу начал в летной части, базирующейся в Пскове, где в августе 2015 года женился. 5 января 2017 года Евгению исполнилось бы 25 лет.

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10 июля губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнование родителям Евгения Долгина: «Глубоко порядочный человек, надежный товарищ, мужественный летчик, настоящий патриот своей Родины — таким в памяти земляков навсегда останется Евгений Викторович Долгин. Он с честью выполнил свой воинский долг, выступая от имени государства и соотечественников в борьбе с мировым терроризмом. Светлая ему память. Жители Саратовской области скорбят вместе с вами и всеми, кто знал Евгения».

11 июля с искренними соболезнованиями выступил сити-менеджер Саратова Валерий Сараев: «Очень больно, когда такими молодыми уходят люди, самоотверженно преданные нашей Родине. Евгению Долгину было с кого брать пример: отец — летчик, не раз бывавший в Чечне на боевых заданиях и проявивший себя с самой лучшей стороны, достойно воспитал сына. Все, кто был знаком с Женей, знали, что воинские честь и долг, защита родной земли для него были смыслом жизни. Удивительно целеустремленный, собранный, истинный патриот и гражданин, в свои 24 года он был очень взрослым и ответственным человеком. Горжусь и скорблю вместе со всеми, кто знал Евгения. Вечная память Герою…»

12 июля появилось официальное сообщение о том, что по поручению врио губернатора Ульяновской области Сергея Морозова семье погибшего в Сирии летчика Ряфагатя Хабибуллина будет оказана материальная поддержка. Из регионального бюджета его родственникам в ближайшее время выделят 100 тысяч рублей. Уже подписаны все необходимые документы.

Ряфагать Хабибуллин родился 28 марта 1965 года в селе Вязовый Гай Старокулаткинского района Ульяновской области. После прохождения срочной службы в мотострелковой части Иркутско-Пинской дивизии он служил в разведроте зенитно-ракетного полка, затем поступил в Сызранское высшее военно-авиационное училище, после окончания которого был направлен в 55-й Севастопольский вертолётный полк.

В 1993—1994 годах он был командирован в зону грузино-абхазского противостояния. Принимал участие в первой чеченской кампании до 1996 года. Получил звание майора. В Чечне в 1994 году Ряфагать Хабибуллин получил тяжелое ранение. В августе 2008 года он принимал участие в операции в Южной Осетии, тогда же — в грузино-южноосетинском вооруженном конфликте. Командовал 55-м отдельным вертолетным полком армейской авиации, который базировался в Кореновске Краснодарского края.

В августе 2009 года, после создания Буденновской авиационной базы первой категории, Ряфагать Хабибуллин стал заместителем командира по летной подготовке. Имеет много боевых наград, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, два ордена Мужества, орден «За военные заслуги».

Родные Хабибуллина говорят: «Мы узнали, что Ряфагать был в Сирии, только когда принесли похоронку». В селе Вязовый Гай в Старокулаткинском районе Ульяновской области живут его престарелая мама и два брата с семьями, сообщает 73online. ru.

«Куда конкретно он поехал, мы не знали. Он нам не говорил, просто сообщил, что отбывает в командировку на месяц. О том, что наш Ряфагать служил в Сирии, мы узнали, когда получили похоронку… В этот раз, как и всегда перед отъездом, он обзвонил нас, всех родственников, поговорил с каждым и сообщил, что примерно через месяц вернётся и приедет в гости в Вязовый Гай. И мы все с нетерпением его ждали, потому что приезд Ряфагатя всегда был для нас настоящим праздником. Ряфагать вообще был человеком общительным: часто звонил, старался приезжать. Но в этом году увидеться нам таки не удалось…» — с болью в голосе говорит невестка летчика Джавахиря.

У погибшего полковника осталась жена и двое сыновей. Старший, Руслан, пошел по стопам отца, закончил то же самое Сызранское вертолетное училище и сейчас служит в Подмосковье. Другой сын, Ленар, учится в школе, в 10-м классе. Он решил поступать в гражданский вуз.

Накануне супруга Ряфагатя и его сыновья находились в военной части в Краснодарском крае, где было организовано прощание однополчан с погибшим героем, а сегодня, 12 июля, его тело привезут на родину и упокоят на сельском кладбище.

«Мать Ряфагатя, как любая мама, конечно, всегда беспокоилась, когда сын уезжал в командировки, но в этот раз она переживала за него особенно сильно — как-то панически, словно предчувствовала неладное. За прошедший месяц даже дня не проходило, чтобы она не вспомнила о своем младшем сыне, чтобы не говорила о нем… Сейчас мы все стараемся прийти в себя от горя, но это безумно сложно. Да, он многие годы жил далеко, но это не мешало нашей семье сохранять близкие, по-настоящему родственные отношения. Он был чудесным, заботливым и любящим отцом, мужем, сыном, братом… Мы очень часто созванивались и всегда знали, кто чем живет. И нам будет его очень не хватать», — рассказывает Джавахиря.

Из разговора с родственницей погибшего пилота стало известно, что администрация поселка планирует увековечить память героя и дать улице Комсомольской, где жил летчик, имя Ряфагатя Хабибуллина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полковник Хабибуллин и лейтенант Долгов стали 12-м и 13-м военнослужащими, чья гибель в Сирии была признана официально. По данным «Коммерсанта» со ссылкой на военные источники, это был новый российский вертолет Ми-35М.