Москва, 12 июля, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Дети из семьи изымаются чаще не органами опеки — по статье 77 Семейного кодекса, когда в семье что-то угрожает жизни и здоровью ребенка, — а органами полиции. В последнем случае их изымают по безнадзорности, притом что фактически ребенок не является безнадзорным, то есть незаконно. Об этом заявила член комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Людмила Виноградова, сообщили в ОП РФ.

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«По сведениям замглавы департамента труда и соцзащиты Москвы Аллы Дзугаевой, 70% детей, содержащихся в социальных реабилитационных центрах, официально изъяты по безнадзорности, по актам органов полиции. Видеосъемка очень бы помогла при разбирательстве в судах», — считает Виноградова. По ее данным, около 76% родительских жалоб на изъятие детей правомерны.

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Как сообщало ИА REGNUM, Общественная палата РФ предлагает вести видеофиксацию действий сотрудников органов опеки и полицейских при проверке ими положения семей. Соответствующее письмо направлено руководителям МВД и Минобрнауки.

Напомним, в России отмечены позитивные тенденции сокращения детей-сирот в государственном банке данных. Если в конце 2011 года на учете состояли 126 тыс. 574 ребенка, то на 1 июня 2016 года их численность составляет 66 тыс. 359 человек.

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