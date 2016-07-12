На Ставрополье в суд направлено дело о смерти экс-главного нарколога края
Ставрополь, 12 июля, 2016, 11:52 — ИА Регнум.
В Ставропольском крае в суд направлено дело об убийстве по неосторожности бывшего главного нарколога края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
На Скамье подсудимых окажется инспектор направления осуществления административного надзора полиции Ставрополя, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности.
Следствие полагает, что 14 марта 2016 года женщина во дворе своего дома вступила в конфликт с пенсионером, заслуженным врачом России. Когда она пыталась выехать со стоянки, пенсионер открыл дверь автомобиля и сделал ей замечание по поводу неправильной парковки.
Женщина оттолкнула пенсионера, он упал и ударился головой об асфальте. Мужчину госпитализировали, но он умер в больнице 31 марта.
После этого было возбуждено уголовное дело, а полицейского отстранили от должности на период следствия.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что погибший пенсионер оказался заслуженным врачом и на протяжении последних около 20 лет — главным наркологом Ставропольского края.
К настоящему времени расследование дела завершено. Оно направлено в суд.