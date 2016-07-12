Ставрополь, 12 июля, 2016, 11:52 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае в суд направлено дело об убийстве по неосторожности бывшего главного нарколога края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

На Скамье подсудимых окажется инспектор направления осуществления административного надзора полиции Ставрополя, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности.

Следствие полагает, что 14 марта 2016 года женщина во дворе своего дома вступила в конфликт с пенсионером, заслуженным врачом России. Когда она пыталась выехать со стоянки, пенсионер открыл дверь автомобиля и сделал ей замечание по поводу неправильной парковки.

Женщина оттолкнула пенсионера, он упал и ударился головой об асфальте. Мужчину госпитализировали, но он умер в больнице 31 марта.

После этого было возбуждено уголовное дело, а полицейского отстранили от должности на период следствия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что погибший пенсионер оказался заслуженным врачом и на протяжении последних около 20 лет — главным наркологом Ставропольского края.

К настоящему времени расследование дела завершено. Оно направлено в суд.