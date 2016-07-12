Минск, 12 июля, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Режиссер, сценарист и продюсер Сергей Петров награжден орденом Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление и развитие белорусско-российских культурных связей. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 июля, в пресс-службе президента Белоруссии.

REGNUM Александр Лукашенко

Указ о награждении руководитель постсоветской республики подписал 11 июля. В тот же день он подписал указ о награждении таким же орденом режиссера-постановщика, ведущую концертных и фестивальных программ Заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины Оксаны Антонюк «за значительный личный вклад в укрепление и развитие белорусско-украинских культурных связей». Как сообщало ИА REGNUM, ранее орденом Франциска Скорины были награждены деятели российской эстрады Филипп Киркоров и Виктор Дробыш, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, посол КНР в Белоруссии Лу Гуйчэн, председатель Высшего религиозного совета народов Кавказа Пашазаде Аллахшукюр Гуммат оглы, администраторы ПРООН и другие уважаемые люди. Данный орден был учреждён в постсоветский период и назван в честь просветителя и издателя Франциска Скорины (напечатал такие книги, как «Псалтырь», «Библия руска» и другие), который родился около 1490 года в Полоцке и умер в 1551 году в Праге. Выступая в 2006 году на III Всебелорусском собрании, Лукашенко заявил: «Скорина был не только белорус — он жил и в Питере и творил там, россияне с гордостью о нём говорят».