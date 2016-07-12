Вильнюс, 12 июля, 2016, 11:48 — ИА Регнум. НАТО оценивает Россию, как еще большую угрозу, чем «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация), — заявил сегодня, 12 июля, советник президента по внешней политике Нериюс Алексеюнас, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Если посмотреть в принятый НАТО документ, видно, что Россия там упоминается намного чаще. Я считаю, что это отражает определенное осознание того, что на самом деле угрозу России все понимают одинаково, что это угроза для нас, Альянса и всей Европы», — сказал в эфире литовской деловой радиостанции Žinių radijаs советник президента, когда его спросили, кого НАТО считает большей угрозой — Россию или «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).

По его словам, батальоны стран НАТО будут дислоцированы в Прибалтике и Польше ради «сдерживания», якобы это «не провокация и не нападающее действие, а попытка защититься».

«Мы все согласны с тем, что Россия — это угроза, что она вызывает угрозу безопасности Европы, нарушает международное право, и это зафиксировано во всех документах. Нет полного возврата нормальных отношений, возвращения к обычному общению с Россией, есть только желание сохранить коммуникационные каналы для решения определенных специфических проблем» — сказал Алексеюнас.