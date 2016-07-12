Ростов-на-Дону, 12 июля, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Проект реконструкции Парамоновских складов в Ростове-на-Дону, построенных в конце XIX века, вновь не готов. Срок его изготовления перенесён на год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля, зимой нынешнего года компанию-инвестора ООО «Альянс-М» Минкульт региона обязал предоставить проект до конца мая этого года.

eco-turizm.net Парамоновские склады

Причина очередного переноса сроков пока неизвестна, но очевидно, что облик архитектурного памятника инвестор слабо представляет. Специалисты отмечают, что из-за особенности грунтов и самих зданий реконструкции склады вряд ли подлежат.

Напомним, что из Парамоновских складов планируется сделать две гостиницы, концертно-выставочный зал, общественную баню и ресторан. Стоить это всё будет около 2 млрд рублей. Обязательным условием утверждения проекта станут общественные слушания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января нынешнего года родниковый бассейн, который существовал долгие годы на территории Парамоновских складов, снесли. Причиной этому стала именно предполагаемая реконструкция памятника истории и культуры федерального значения. Затем заговорили власти об аварийном состоянии зданий, вредной для здоровья горожан воде, небезопасной купальне.

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Но все озвученные доводы горожан не убедили, и они вышли на многочисленные митинги, писали петиции. Одно из обращений адресовано российскому премьеру Дмитрию Медведеву, главе российского Минкульта Владимиру Мединскому и губернатору Василию Голубеву. Реакции на воззвания ростовчан не последовало.