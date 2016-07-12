Волгоград, 12 июля, 2016, 11:40 — ИА Регнум. В Волгоградской области чиновники отказались поставить 90-летнюю вдову участника Великой Отечественной войны на учет в качестве нуждающейся в жилье. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 12 июля, о нарушении жилищных прав женщина заявила в надзорное ведомство.

Василий Суриков. Изба. 1873

После проверки выяснилось, что дом, в котором проживала пенсионерка, непригоден для проживания. В нем не было ни воды, ни санузла. Между тем, несмотря на то, что жилье являлось аварийным, администрация Гмелинского сельского поселения отказала женщине в принятии на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Восстанавливать справедливость пришлось через суд, который, полностью удовлетворив требования прокурора, обязал сельскую администрацию поставить вдову ветерана на учет. На сегодня жилищные проблемы женщины решены. а счет перечисленных из бюджета средств она купила квартиру в городе Палласовке Волгоградской области.

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Это далеко не единственный случай чиновничьего произвола. Напомним, от незаконных действий городской администрации пострадала и ветеран Великой Отечественной войны Лидия Петрова. Власти пытавшейся выселить ее из квартиры. Однокомнатную квартиру фронтовичке власти Волгограда предоставили в 2014 году взамен аварийного жилья, в котором ранее проживала Лидия Петрова. Однако какого-либо организационно-распорядительного документа орган исполнительной власти при этом не издал и договор найма не заключил. Спустя год чиновники обратились в суд с иском о выселении ветерана из занимаемого жилого помещения. После вмешательства прокуратуры и судебной инстанции администрация Волгограда заключила с Петровой мировое соглашение. Согласно его условиям спорное жилое помещение остается за ветераном.