Ярославль, 12 июля, 2016, 11:36 — ИА Регнум. В Ярославской области рост цен на бензин продолжался на протяжение всего июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Департаменте энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. Два крупнейших розничных продавца топлива — «Роснефть-Ярославль» и «Газпромнефть — Северо-Запад» планомерно поднимали стоимость литра топлива.

На 3 июня 95 бензин стоил 34,62 — 34,80 рубля, на 1 июля цена составила 35,30 — 36,02 рубля. Таким образом бензин подорожал в среднем на 95 копеек.

Бензин марки 92 на начало июня стоил 32,05 — 32,20. В начале июня стоимость достигла 32,70 — 33,35 рублей, рост составил 90 копеек.

На 1,08 рубля за месяц подорожало дизельное топливо. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в связи с ростом цен Ярославское УФАС проводит проверку на предмет возможного сговора крупнейших поставщиков, однако ее результаты пока не подведены.

Рост розничных цен начался в июне, ему предшествовал рост оптовых цен, связанный с увеличением акцизов на бензин.