Мурманск, 12 июля, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Жители Мурманской области могут принять участие в мониторинге, организованном региональным министерством природных ресурсов и экологии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, специалисты намерены собрать актуальную информацию о популяции бурого медведя на Кольском полуострове и просят поддержки у местных жителей.

RonPorter Бурый медведь

«В связи с участившимися сообщениями граждан о встречах с бурым медведем министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области предлагает заинтересованным гражданам принять участие в совместном сборе материала для осуществления мониторинга, — сказано на сайте ведомства. —При наличии любой информации (личная встреча, следы медведя в лесу) просим заполнить и направить в Минприроды Мурманской области «Карточку встречи с бурым медведем».

В карточке, составленной властями, должна быть информация о месте встречи с хищником, контакты заявителя, фото следов. Также в Минприроды просят измерить след лапы медведя, в случае его обнаружения и приводят рисунок-образец замера.

Отметим, в последние годы в Мурманской области участились встречи людей с дикими животными. Так, второй год подряд жители региона заявляют о том, что видели медведя. По некоторым данным, как сообщало ИА REGNUM, на севере увеличилась популяция хищников. В то же время экологи считают, что причиной выхода медведей к людям стал бардак, то есть свалки, расположенные на территории региона.

Добавим, на прошлой неделе в мурманское Минприроды поступила информация о том, что в охотничьих угодьях в 5 км от местного аэропорта найден мёртвый медвежонок. При осмотре животного внешних повреждений, причинённых огнестрельным оружием, капканам или другими орудиями охоты обнаружено не было. По мнению инспекторов государственного охотничьего надзора, возможно, смерть медвежонка наступила при образовании взрослой пары в период гона.