Белгород, 12 июля, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Автомобильный пункт пропуска «Нехотеевка» в Белгородской области на границе России и Украины вышел на предельные объемы пассажиропотока. Причина — рост числа граждан Украины, устремившихся на отдых в Крым. Об этом сообщил 11 июля на пресс-конференции первый заместитель начальника Белгородской таможни по таможенному контролю Игорь Алейников.

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Согласно данным, приведенным руководителями Белгородской таможни на пресс-конференции, только за 10 июля пункт пропуска «Нехотеевка» пересекли 12 тыс. 968 физических лиц, большинство — граждане Украины. При том что пропускная способность пункта «Нехотеевка» — 11 тыс. 136 человек в сутки.

«Некоторые люди въезжают к нам, чтобы попасть в ДНР и ЛНР. Кроме этого, украинцы через Белгородскую область едут в Крым», — отметил Игорь Алейников.

При этом, отмечают таможенники, в 2014 году объем пассажиропотока снизился до 2,5 тыс. человек в сутки, сейчас ситуация меняется. Так, в 2016 году рост пассажиропотока через белгородский участок российско-украинской границы составил 16%, причем в основном за счет граждан Украины. Впрочем, отмечалось на пресс-конференции, в случае нормализации обстановки на Украине можно ожидать увеличения потока и российских граждан.