Великий Новгород, 12 июля, 2016, 11:24 — ИА Регнум. В Новгородской области военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения Западного военного округа приступили к сплошной очистке усадьбы Онег, где провёл детские годы композитор Сергей Рахманинов, от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе округа, в ходе мероприятий личный состав группы разминирования найдёт, обезвредит и вывезет найденные боеприпасы.

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«Территория парка разбита на пять зон, которые саперы последовательно обследуют на наличие взрывоопасных предметов с использованием современных миноискателей и минно-розыскных собак», — пояснили в пресс-службе, отметив, что общая площадь, подлежащая очистке, превышает 15 га.

Всё, что представляет опасность, будет вывезено с территории усадьбы на специализированный полигон для последующего уничтожения.

Отмечается, что в мероприятиях по очистке усадьбы принимают участие только военнослужащие по контракту, прошедшие дополнительную подготовку.

Напомним, имение Рахманиновых Онег расположено на берегу реки Волхов в 30 км от Великого Новгорода, в 7 км от деревни Захарьино Новгородского района. Во время Великой Отечественной войны усадьба была разрушена. Заросшая территория усадебного парка серьёзно изрыта траншеями и воронками времён Великой Отечественной войны. Ранее были начаты работы по расчистке усадебного парка от ветхих деревьев и зарослей кустарника.