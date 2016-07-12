Вильнюс, 12 июля, 2016, 11:23 — ИА Регнум. В первом полугодии 2016 года в зоне литовских торгов на бирже Nord Pool цена на электричество упала на 4%, по сравнению с первым полугодием 2015 года, сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 июля, в Минэнерго Литвы. Средняя цена в этом году достигала 36,2 евро за мегаватт/час.

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«По сравнению с соответствующим периодом 2014 года средняя рыночная цена на электричество в этом году упала на 22%. Цены на бирже снижали новые международные электросоединения NordBalt и LitPol Link, гарантировавшие большее предложение импортируемого электричества, конкуренцию на рынке, и сравнявшие цены между тремя странами Прибалтики», — сказал вице-министр энергетики Рокас Балюковас после заседания Комитета по развитию рынка электричества.

С февраля LitPol Link работает в нормальном режиме. Litgrid пользовался смычкой как аварийным резервом 106 часов, оператор польской системы LitPol Link в качестве резерва использовал смычку всего 5 часов.

По словам руководителя Litgrid Дайвиса Вирбицкаса, польза от смычки для Литвы могла бы быть больше, однако из-за применяемых польским оператором PSE ограничений мощности Литва не может покупать дешевую электроэнергию. За полугодие средняя пропускная способность из Польши в Литву была 221 мегаватт — меньше половины мощности смычки, а более 2/3 времени вообще не было возможностей для потока электроэнергии в Литву.

«Смычка действует исключительно стабильно и надежно, показатели ее доступности — образцовые, однако Польша ограничивает пропускную способность, объясняя это риском для надежности ее системы. Поэтому если рыночная цена на электроэнергию в Литве выше, чем в Польше, мы не всегда можем воспользоваться смычкой. С другой стороны, в условиях работы смычки NordBalt и других смычек между странами Балтии и Северными странами цены в Польше остаются самыми высокими», — сказал Вирбицкас.

Пропускная способность смычки между Литвой и Швецией NordBalt используется более чем на 90%. «Всего за несколько месяцев импорт из Швеции стал важным для всей электросистемы Литвы, его поток почти приравнивается к количеству электричества, импортируемому из третьих стран», — сказал Вирбицкас.

В течение испытательного срока смычка NordBalt отключалась 15 раз, из них 2 раза для планового ремонта. «Статистика смычек постоянного потока высокого напряжения в регионе Балтийского моря показывает, что больше всего отключений происходит в первые три года эксплуатации электросоединения. Одна смычка в среднем может быть недоступна в течение 1/3 времени», — сказал Вирбицкас.

Больше половины отключений NordBalt произошло из-за неполадок в системе управления на обеих сторонах кабеля. 5 раз NordBalt отключалась из-за поломок соединительных частей кабеля — муфт. Установить место поломки кабеля на суше или в море можно только при помощи специального оборудования, это может занять от нескольких суток до двух-трех недель.