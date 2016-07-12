Калининград, 12 июля, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Россельхознадзор бьёт тревогу: последнее время участился ввоз в Калининград плодоовощной «санкционки» из Ростовской области. За несколько дней в российском эксклаве уничтожено более 20 тонн фруктов, выращенных на Западе.

Фотофакт «санкционки» из Испании

Накануне на литовско-российской границе была остановлена фура, перевозившая партию картофеля из Ростовской области в адрес калининградского предпринимателя Алиева.

Однако в ходе досмотра сотрудники Россельхознадзора таможни установили, что в грузовике дополнительно находятся томаты, перец, нектарины, виноград, персики и свежие грибы из Польши, Испании, Италии и Греции.

Согласно президентскому указу «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» санкционка в количестве 10,213 тонны была изъята и в ближайшее время будет уничтожена на свалке.

ИА REGNUM напоминает, что 6 июля на литовско-российской границе была задержана фура, перевозившая овощи опять-таки из Ростова-на Дону в адрес калининградской фирмы ООО «Фито-Балт».

В ходе проведения таможенного досмотра установлено, что часть товаров, находящихся в грузовом отсеке, на самом деле произведена в Польше, Испании, Нидерландах и Италии.

Это томаты, перец, нектарины, виноград, салат, лимоны, персики, абрикосы и малина. Общий вес «санкционки» составил 10 723 килограмма.

В региональном управлении Россельхознадзора уточнили, что с начала 2016 года было изъято и уничтожено 54 тонны санкционной продукции.