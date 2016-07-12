Москва, 12 июля, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ завершило подготовку и внесло в правительство и проект постановления, предоставляющий регионам страны бюджетную компенсацию на оплату капремонта общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан, сообщили в Минстрое РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По словам министра строительства Михаила Меня, речь идет о льготах на оплату капремонта пенсионерам возраста 70 лет — в размере 50%, 80 лет — в размере 100%, всего из федерального бюджета на компенсацию оплаты капремонта данным категориям граждан в 2016 году будет выделено 4,2 млрд рублей.

«Выделение средств из федерального бюджета на эти цели позволит не менять региональные краткосрочные и долгосрочные планы капитальных ремонтов многоквартирных домов, сроки ремонтов остаются прежними и должны строго соблюдаться», — подчеркнул Мень.

Напомним, что решение о разработке закона по дополнительным льготам на капремонт было принято на встрече председателя правительства РФ Медведева с депутатами Государственной думы и общественными организациями инвалидов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае правительство РФ определило порядок размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта многоквартирных домов. В июне Минстрой предложил обязать региональных операторов программ капремонта давать жителям многоквартирных домов на выбор два варианта: традиционный или улучшающий энергоэффективность жилья.Читайте также: Минстрой РФ предложил ввести энергоэффективный капремонт