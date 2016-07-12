Каракас, 12 июля, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Ансамбль «Гренада» — самый известный российский творческий коллектив в странах Латинской Америки. За долгие годы его участники посетили разные уголки континента, выступали и в клубах соотечественников, и на самых престижных площадках. Об истории и планах коллектива корреспондент ИА REGNUM побеседовал с его руководителем, кандидатом исторических наук Татьяной Владимирской:

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«Ансамбль «Гренада» насчитывает большую историю — он был создан в феврале 1973 года молодыми сотрудниками Института Латинской Америки Академии наук, студентами, аспирантами, короче говоря — инициативной молодёжью. Могу точно сказать — на долгое плавания мы не рассчитывали. Но получилось иначе. Уже после первого выступления — а оно произошло в Доме Дружбы с народами зарубежных стран, на нас обрушился просто шквал приглашений. Репертуар «Гренады» оказался очень востребованным: мы пели песни Латинской Америки — красивые, зажигательные. Исполняли со знанием дела — ведь все мы знали испанский язык, глубоко изучали культуру этого континента. Тогда в Чили произошёл трагический переворот, молодёжь мира откликнулась митингами, протестами, концертами. «Гренада» в нашей стране оказалась в первых рядах движения солидарности.

Но выступать за рубежами нашей страны только с латиноамериканским репертуаром было просто нелепо — от русского коллектива ждали русской музыки и песен. К счастью, в то время жизнь свела нас с удивительным музыкантом, певцом, композитором Сергеем Владимирским. В репертуаре «Гренады» появились песни нашей страны — не только русские, но и других народов России, ну, и к тому же, — вся музыкальная география мира! Выступления «Гренады» с таким солистом поражали любые аудитории — от скромных рыбацких посёлков Шотландии до Дворца «Финляндия», от Театра «Пресиденте Альвеар» в Буэнос-Айресе до Королевского «Альберт — Холла» в Лондоне. «Гренада» пересекла США вдоль и поперёк — от Атлантики до Тихого океана, не раз побывала в Канаде и Германии, Испании и Бельгии, Греции и Перу, и даже умудрилась посодействовать установлению дипломатических отношений нашей страны с Парагваем.

В музыкальной коллекции Сергея Владимирского появились великолепные музыкальные инструменты — лучшие мастера мира считали за честь сделать для него подарок. Но яркая жизнь Сергея оказалась недолгой… Нам — его последователям и ученикам, остались в наследство переданные нам знания, опыт, четный подход к решению жизненных вопросов. И его музыкальная коллекция — 860 инструментов разных времён и народов. На всех этих инструментах Сергей играл блестяще

Именно венесуэльский народный инструмент «куатро» познакомил нас с Президентом Венесуэлы Уго Чавесом. Команданте был поражён, что русские так мастерски владеют любимым инструментом его родины. Мы познакомились, а потом и подружились. В 2008 году, он пригласил нас в Венесуэлу. Гастроли по приглашению президента страны — это настоящее чудо! Мы, конечно же, постарались «держать планку» — ведь мы представляли Россию на лучшей сцене Венесуэлы! Чавес наградил нас высшим Орденом Венесуэлы. А в 2009 голу мы Президент Чили Мишель Бачилет вручила нам высший Орден её страны — как признание заслуг «Гренады» перед чилийским народом.

Ансамбль разросся — теперь у нас занимаются и маленькие дети. «Гренада» создала свой молодёжный клуб «Открытие мира». В 2016 году члены нашего Творческого объединения «Гренада» подготовили и издали книгу на испанском языке о России. Теперь в нашем репертуаре не только песни и инструментальные композиции народов мира, но и танцы разных стран. За последний год мы побывали в Аргентине, Израиле, выступали в Париже и обучались народным танцам в Болгарии. И теперь вновь готовимся к грядущему сезону — в планах познакомить московскую публику с новыми программами, включающими не только концерты, но и мастер-классы по танцам, игре на экзотических инструментах, показ национальных костюмов и многое другое. Сейчас мы вновь укладываем чемоданы для поездки в другое полушарие»,