Тбилиси, 12 июля, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Грузинская газотранспортная компания объяснила причины приостановки транзита природного газа из России в Армению. Как говорится в специальном сообщении компании, 10 июля на участке Казах-Сагурамо магистрального газопровода начались капитальные реабилитационные работы, которые предусматривают замену вышедших из строя узловых кранов, ликвидацию коррозированных участков и восстановление изоляционного покрытия. Также планируется реабилитация участка, проходящего под железнодорожным перегоном Баку-Тбилиси.

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Работы продлятся с 10 июля по 10 августа включительно, и на этот период полностью прекращается транзит природного газа в Армению, что, по заявлению компании, заранее было согласовано с властями Армении и России.

«Следует отметить, что подобные масштабные работы на указанном газопроводе в течение последних 30 лет не проводились. После завершения реабилитационных работ возрастет безопасность газопровода и возможность эффективного управления им, сократятся потери природного газа с трубопровода», — пояснили в газотранспортной компании.