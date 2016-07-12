Москва, 12 июля, 2016, 11:16 — ИА Регнум. На станции «Курская» Кольцевой линии метро появился первый автомат по продаже мороженого, сообщает телеканал «Москва 24».

stevepb Мороженное

Найти аппарат можно рядом с выделенной для музыкантов зоной. Пока на выбор москвичам предоставили всего два вида: ванильное и шоколадное.

Стограммовая порция мороженого стоит 70 рублей. Ассортимент планируют расширить до 15 видов. Однако о точных сроках появлениях новых автоматов и других видов мороженого пока неизвестно.

Напомним, с 24 июня по 10 июля в Москве проходил фестиваль «Московское мороженое». За время фестиваля москвичи съели 95 тонн мороженого и выпили 17,6 тысячи литров прохладительных напитков.