Тбилиси, 12 июля, 2016, 11:15 — ИА Регнум. За шесть месяцев текущего года в результате осуществленных в Грузию и из Грузии регулярных и чартерных авиарейсов было перевезено в общей сложности 1 082 828 пассажиров. По информации министерства экономики и устойчивого развития Грузии, это на 21,33% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

ciggy1 В зале ожидания аэропорта

Пассажиропоток в Тбилисском международном аэропорту вырос на 19,22% и достиг 893 222 пассажиров. В январе-июне 2015 года Тбилисский аэропорт обеспечил перевозку 749 230 пассажиров.

Через Батумский международный аэропорт в первой половине текущего года было перевезено 92 682 пассажира, что на 47,14% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Перевозки пассажиров через Кутаисский международный аэропорт за этот же период выросли на 21% и достигли 95 430 пассажиров.

Авиаперевозки пассажиров между Грузией и Израилем выросли на 87%, до 65 759 пассажиров. На 78% вырос пассажиропоток в перевозках между Грузией и ОАЭ (82 107 пассажиров), на 56% возросли перевозки между Грузией и Россией (202 000 пассажиров), на 155% вырос пассажиропоток между Грузией и Грецией (16 084 пассажира), на 28% увеличились перевозки пассажиров между Грузией и Украиной (135 511 пассажиров).