Баку, 12 июля, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри будут говорить о необходимости выполнения решений Совета Безопасности ООН и Международной группы поддержки Сирии. Об этом 12 июля в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оппозиция

«Мы будем об этом говорить с госсекретарем США Джоном Керри, который 14 июля прибывает в Москву. Мы нацелены на то, чтобы режим прекращения боевых действий выполнялся в точном соответствии с договоренностями, которые записаны в резолюции СБ ООН, а именно: режим не распространяется на запрещённые в России «Исламское государство», «Джебхат ан-Нусру», [а также] прочие террористические организации, которые в качестве таковых обозначены в решениях Совбеза ООН» — сказал Лавров.

По его словам, проблема в выполнении этой договоренности состоит в том, что запрещённая в России «Джебхат ан-Нусра» «мимикрирует, особенно в районе Алеппо, создает вокруг себя под другими названиями группировки, которые якобы не являются ее частью, заявляющие, что готовы присоединиться к режиму прекращения боевых действий, но на самом деле выступают заодно с ними».

Лавров также напомнил о существовании организации «Джейш аль-Фатх», в которой запрещённая в России «Джебхат ан-Нусра» выступает в роли кукловода: «В эту структуру входит множество боевых отрядов, связанные напрямую с запрещённой в России «Джебхат ан-Нусра», и в качестве таковых подлежат ударам, не могут являться частью режима прекращения боевых действий. Мы давно говорим на эту тему с американцами — с января, когда они пообещали, что все отряды, сотрудничающие с Вашингтоном, будут выведены с позиций запрещённой в России «Джебхат ан-Нусры. До сих пор этого не сделано».

Министр подчеркнул, что данная ситуация называется Вашингтоном в качестве основания для просьбы о ненанесении ударов по позициям запрещённой в России «Джебхат ан-Нусры» и якобы находящихся на её позициях оппозиционных группировок: «Это один из вопросов, которые мы хотим обсудить с Джоном Керри, потому что это обязательство США».

Напомним, на 14 июля намечен визит госсекретаря США Джона Керри в Москву. В числе прочих проблем, он намерен обсудить с российскими коллегами обстановку в Сирии.