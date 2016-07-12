Ставрополь, 12 июля, 2016, 11:07 — ИА Регнум.



Информационно-аналитический отдел администрации города Невинномысска Ставропольского края Фото стыковки пилотируемого корабля новой серии «Союз МС» с Международной космической станцией, выполненное космонавтом Олегом Скрипочкой

Космонавт Олег Скрипочка сделал уникальные снимки с орбиты планеты Земля. Он запечатлел высочайший в Европе вулкан Этну и процесс стыковки первого пилотируемого корабля новой серии «Союз МС» с Международной космической станцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом отделе администрации города Невинномысска Ставропольского края.

Космонавт из Невинномысска, в частности, фотографировал процесс стыковки первого пилотируемого корабля новой серии «Союз МС» с Международной космической станцией. Во время стыковки в корабле находились космонавты Анатолий Иванишин, Такуя Ониши и Кэтлин Рубинс.

Отметим, что корабль «Союз МС» вылетел с космодрома Байконур 7 июля и достиг МКС.

Космонавт также сделал уникальный снимок с высоты Международной космической станции высочайшего в Европе вулкана Этна, южную оконечность Африки, где виден Капский полуостров, с расположенным на нём мысом Доброй Надежды.

Космонавт разместил свои уникальные фотографии в одной из соцсетей на странице Роскосмоса.

В частности, фотография Африки с мысом Доброй Надежды подписана так: «Он является самой крайней юго-западной точкой Африки, и именно с ним связана легенда о Летучем Голландце. Здесь береговая линия континента поворачивает на восток, открывая проход из Атлантики в Индийский океан. А в 155 км от мыса Доброй Надежды можно увидеть мыс Игольный».

Таким образом, космонавт не только дарит жителям Земли уникальные кадры, но и напоминает уроки Географии.

Напомним, летчик-космонавт, Герой России Олег Скрипочка находится в своей второй космической экспедиции с 19 марта 2016 года вместе с другим российским космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом. Экспедиция продлится 173 дня.

Отметим также, что один из своих уникальных снимков, сделанных с МКС, Олег Скрипочка подарил городу Невинномысску. Там запечатлен вид на Землю и флаг России с печатями станции российского сегмента, подтверждающими его нахождение на орбитальной станции с 10 октября 2010 по 16 марта 2011 года.