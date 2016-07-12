Калуга, 12 июля, 2016, 11:01 — ИА Регнум. В Калужской области направлено в суд уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 июля, в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Aapo Haapanen Заключение в тюрьме

По версии следствия, трое подозреваемых, действуя в составе организованной преступной группы, в 2015 году совершили покушение на незаконный сбыт наркотического средства — смеси, содержащей героин, в особо крупном размере общей массой не менее 3,9 кг.

Согласно материалам уголовного дела, гражданин одной из республик ближнего зарубежья доставлял на территорию Российской Федерации наркотическое средство, где его сообщники сбывали наркотик путем «закладок» в обусловленных местах и получали деньги покупателей. Злоумышленники действовали под видом семейной пары, снимая квартиру и используя ее как место хранения наркотического средства.

Деятельность группы была пресечена полицейскими в ходе реализации комплекса оперативных мероприятий. Согласно действующему законодательству, за данное преступление предусмотрено наказание от пятнадцати лет до пожизненного лишения свободы.