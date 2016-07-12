Москва, 12 июля, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Финансовое положение российских авиакомпаний ухудшается, участники рынка рассчитывают на господдержку отрасли, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна.

patriot-news.info Финансовый убыток

«Показатели выглядят удручающе и демонстрируют негативные тенденции, проявившиеся в 2015 г.», — заявил Тасун.

По его словам, операционные убытки крупнейших авиакомпаний России в I квартале 2016 г. выросли до 24 млрд рублей по сравнению с 16 млрд рублей в аналогичном периоде 2015 г.

Расходы же авиакомпаний в I квартале увеличились на 15% — до 225 млрд рублей, «за счет увеличения тарифов или открытия чартерных направлений», добавил президент АЭВТ.

При этом он считает, что с нынешним уровнем покупательной способности даже минимальное повышение цен лишь усугубит положение. Поэтому необходимы более оперативная реакция профильных властей и продолжение поддержки отрасли.

В июне Минтранс внес в правительство предложение об обнулении НДС на внутренние пассажирские перевозки (с июля 2015 г. до конца 2017 г. НДС снижен до 10%). По оценкам министра транспорта РФ Максима Соколова, нулевая ставка могла бы принести внутренним региональным авиаперевозкам «около 20 млрд рублей».