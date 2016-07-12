Москва, 12 июля, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в Москве против 28-летнего предпринимателя Шоты Хихинашвили, который накануне был задержан в аэропорту «Шереметьево» за дачу взятки, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

urist-land.ru Взятка

По данным ведомства, утром 11 июля 2016 года в аэропорту «Шереметьево» при оформлении Хихинашвили на рейс Москва — Париж контролером пограничного контроля КПП «Шереметьево-3» был выявлен факт ограничения пассажира к выезду с территории РФ.

Спустя час в служебном кабинете отряда пограничного контроля ФСБ России Хихинашвили лично передал оперуполномоченному оперативного отделения в качестве взятки денежные средства в размере 1,4 тысячи евро за беспрепятственный выезд с территории страны.

Подозреваемый был задержан, свою вину он признал. На время следствия с подозреваемого было взято обязательство о явке.

Уголовное дело возбуждено по статье «Дача взятки».